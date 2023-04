Armi all’Ucraina, Schlein: “Perplessità sull’aumento delle spese militari al 2% del Pil in tutti i paesi europei” – Video (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Su questo elemento non ho mai nascosto una maggiore Perplessità. Allo scoppio del conflitto, quando sembrava necessario aiutare anche con il supporto militare il popolo ucraino, avevo molte più Perplessità sul legare il conflitto in Ucraina a un aumento delle spese militari in tutti i paesi europei”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nella conferenza stampa al Nazareno, rispondendo a un cronista che chiedeva se fosse favorevole ad aumentare al 2% le spese del Pil per le Armi. “Sono una federalista europea convinta – ha aggiunto – e penso che sia meglio avere una difesa comune a livello dell’Ue. Non vuol dire che finché non c’è una condivisione vera delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Su questo elemento non ho mai nascosto una maggiore. Allo scoppio del conflitto, quando sembrava necessario aiutare anche con il supporto militare il popolo ucraino, avevo molte piùsul legare il conflitto in Ucraina a un aumentoin”. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly, nella conferenza stampa al Nazareno, rispondendo a un cronista che chiedeva se fosse favorevole ad aumentare al 2% ledel Pil per le. “Sono una federalista europea convinta – ha aggiunto – e penso che sia meglio avere una difesa comune a livello dell’Ue. Non vuol dire che finché non c’è una condivisione vera...

