Ariano Irpino | nuovo amministratore all’Amu | Ruggiero FDI va all’attacco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Amministrazione comunale dovrebbe spiegare le ragioni per le quali cambia l’unico dell’Amu ogni due anni, continuando, ciononostante, ad inanellare bilanci in perdita e a offrire ai cittadini un servizio costantemente inefficiente. La minoranza consiliare, dal canto suo, farebbe metà del proprio dovere se chiedesse e trasmettesse i provvedimenti adottati e i documenti contabili agli organismi preposti ai controlli affinché si faccia finalmente luce su un modo di amministrare approssimativo e per niente in linea con i principi di efficienza che i cittadini si aspettano da chi è chiamato a gestire il bene pubblico.” Così in una nota l’ing. Carmine, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia. “E’ intollerabile che con puntualità vengano collocati ai vertici dell’azienda municipalizzata personaggi con ...