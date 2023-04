Arezzo, duplice omicidio: funerali moglie e suocera in Duomo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si svolgeranno nella Cattedrale di Arezzo venerdì 21 aprile 2023 alle 15 i funerali di Sara Ruschi, 35 anni, e della mamma Brunetta Ridolfi, di 76 anni, uccise dal compagno della giovane donna Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si svolgeranno nella Cattedrale divenerdì 21 aprile 2023 alle 15 idi Sara Ruschi, 35 anni, e della mamma Brunetta Ridolfi, di 76 anni, uccise dal compagno della giovane donna

