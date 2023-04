Apple Savings | il conto di deposito di Apple con un rendimento del 4 | 15% per ora solo negli Usa

(Di mercoledì 19 aprile 2023)è ildicon unannuale del 4,15%. Che però per ora sarà appannaggiodei clienti Usa in possesso diCard. L’azienda ha lanciato un prodotto finanziario che non richiede depositi o saldi minimi. Gli utenti possono creare un account dall’app Wallet sui proprio iPhone.consente all’utente di creare ildidove poi confluirà tutto il denaro guadagnato. Si possono far confluire inle ricompense Daily Cash, cioè il cashback fino al 3% cheCard garantisce fin dal lancio della ...

... tasso zero, senza spese né commissioni),ha annunciato il lancio anche di un vero e proprio conto deposito:diventa così sempre più simile ad una banca. Cos'è...Il nostro obiettivo è costruire strumenti che aiutino gli utenti a condurre una vita finanziaria più sana, e l'integrazione diinCard in Wallet consente loro di spendere, inviare e ...è il conto deposito dicon un rendimento annuale del 4,15%. Che però per ora sarà appannaggio solo dei clienti Usa in possesso diCard. L'azienda ha lanciato un prodotto ...

Eccolo, Apple Savings. Il conto deposito targato, appunto, Apple con rendimento al 4,15%. Mica male, no Il tasso, ha fatto sapere tramite una nota l'azienda californiana, è oltre 10 volte la media na ...