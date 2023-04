Antonino Porzio torna in TV a “Back to School” | l’attore si racconta | L’intervista esclusiva

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 aprile 2023)su Italia Uno con “to”:a 361Magazineè diventato un volto noto della televisione.in questi anni ha spaziato da un progetto all’altro, ma ogni giovedì lo vediamo in prima serata su Italia Uno nel programma “to”. Per la seconda edizione iniziata lo scorso 5 aprile,ricopre il ruolo di bidello. Leggi anche –> Nikita Pelizon andrà al reality Isola dei Famosi? Ecco cosa rivela l’ex vippona Le dichiarazioni rilasciate a 361Magazine In una lunga intervista,si èto svelando tanti progetti ...