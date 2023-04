Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 19 aprile 2023 | Trono Classico e Over (Di mercoledì 19 aprile 2023) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, mercoledì 19 aprile 2023 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Nel corso della puntata di oggi continuano gli scontri, non tanto pacati, tra Nicole e Roberta del Trono Over. Tra la tronista e la dama non scorre buon sangue, non si sopportano e non fanno nulla per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023), mercoledì 19è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 19, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata dicontinuano gli scontri, non tanto pacati, tra Nicole e Roberta del. Tra la tronista e la dama non scorre buon sangue, non si sopportano e non fanno nulla per ...

