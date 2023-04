Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 19 aprile

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 aprile 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 19Carmen scopre che i camion della fabbrica trasportano armi per i ribelli, ovviamente per conto di Ventura, e che nell’edizione mattutina del quotidiano è pubblicata una lettera ufficiale che certifica la presa di distanze di “Maderas Rio Muni dalla persona di Victor Valdes, a firma di Patrizia, Francisco e Carmen. Due colpi al cuore che hanno un responsabile comune: Patricia.Un...