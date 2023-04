Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 19 aprile (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.it. Gulten vuole assolutamente sposare Rustem, anche se è un uomo molto più grande di lei, con tre figli. A nulla valgono gli sforzi di Saniye, Hunkar e Zuleyha per farle cambiare Idea. Al mercato, Fadik incontra Cetin e gli parla del fidanzamento di Gulten. La notizia scuote ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Gulten vuole assolutamente sposare Rustem, anche se è un uomo molto più grande di lei, con tre figli. A nulla valgono gli sforzi di Saniye, Hunkar e Zuleyha per farle cambiare Idea. Al mercato, Fadik incontra Cetin e gli parla del fidanzamento di Gulten. La notizia scuote ...

