Anticipazioni Terra Amara | Hatip viene ucciso | ecco da chi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La verità sull'omicidio di Cengaver Cimen verrà finalmente a galla nelle prossime puntate di, ma il colpevole non verrà arrestato., infatti, proprio nel momento in cui il cerchio intorno a lui si starà stringendo sempre più e la polizia sarà sul punto di arrestarlo, saràa sua volta da un personaggio insospettabile., spoiler: Rasit rivela a Gaffur chehaCengaver La vicenda incomincerà nel momento in cui Rasit, l'ex uomo di fiducia di, tornerà a Cukurova perché rimasto completamente al verde. L'uomo, non appena rimetterà piede nella cittadina, tornerà a corteggiare Fadik e così facendo avrà modo di parlare con Gaffur. Rasit, nel corso della conversazione con il tuttofare degli ...

Gaffur ricatta Tellidere Proseguono lediamara concentrandosi su un nuovo colpo di scena relativo alla morte di Hatip. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica che porterà ...
Il parto di Zuleyha e Mujgan:amara nuove puntate Nonostante le critiche e le polemiche, l'appuntamento con la soap tornerà in onda regolarmente dal 26 aprile in poi con le nuove ...

Quando finisce Terra Amara Durata, puntate e finale. Scopri il futuro della soap turca e le avventure dei protagonisti.