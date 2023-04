Antenne sui tetti delle ambasciate: come funziona la Sigint e chi ne fa uso (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra le varie forme di raccolta informazioni da parte dei servizi di sicurezza di uno Stato, c’è anche quella riguardante i segnali, denominata Sigint (Signals Intelligence). Si tratta, nello specifico, di tutta l’attività volta a raccogliere in modo passivo dati mediante l’intercettazione e l’analisi di segnali elettromagnetici di qualunque tipo. Questa raccolta viene fatta con InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra le varie forme di raccolta informazioni da parte dei servizi di sicurezza di uno Stato, c’è anche quella riguardante i segnali, denominata(Signals Intelligence). Si tratta, nello specifico, di tutta l’attività volta a raccogliere in modo passivo dati mediante l’intercettazione e l’analisi di segnali elettromagnetici di qualunque tipo. Questa raccolta viene fatta con InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sui tetti delle ambasciate russe di mezza Europa sono state posizionate circa duecento antenne che servirebbero per… - LaStampa : Così Mosca spia tutta l'Europa, duecento antenne sospette sui tetti delle ambasciate russe - non_esset : RT @jacopo_iacoboni: Duecento antenne sospette sui tetti delle ambasciate russe in Europa: così Mosca sorveglia tutti i paesi europei con l… - ZaffaranaF : RT @jacopo_iacoboni: Duecento antenne sospette sui tetti delle ambasciate russe in Europa: così Mosca sorveglia tutti i paesi europei con l… - Pollydolce : RT @jacopo_iacoboni: Duecento antenne sospette sui tetti delle ambasciate russe in Europa: così Mosca sorveglia tutti i paesi europei con l… -