Anoressia Nervosa: dalla definizione alla diagnosi (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Anoressia Nervosa è un Disturbo del Comportamento Alimentare. Il Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA) o Disturbo dell’Alimentazione fa riferimento a un disagio caratterizzato da un alterato rapporto con il cibo e con il proprio corpo. Accanto all’alterazione del comportamento alimentare, esiste un alterata valutazione del corpo e delle sue forme, con la sensazione di essere Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’è un Disturbo del Comportamento Alimentare. Il Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA) o Disturbo dell’Alimentazione fa riferimento a un disagio caratterizzato da un alterato rapporto con il cibo e con il proprio corpo. Accanto all’alterazione del comportamento alimentare, esiste un alterata valutazione del corpo e delle sue forme, con la sensazione di essere

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... malinca73 : RT @pills_ofscience: L'analisi ha coinvolto 77 ragazze e giovani donne affette da anoressia nervosa e 70 controlli. Gli autori mostrano anc… - malinca73 : RT @pills_ofscience: Questo nuovo studio mostra prove convincenti che il microbiota intestinale dei soggetti con anoressia nervosa è funzio… - malinca73 : RT @pills_ofscience: L'anoressia nervosa (AN) è un disturbo complesso che modifica il modo in cui il cervello regola l'appetito e la percez… - mp4e81 : RT @pills_ofscience: L'anoressia nervosa (AN) è un disturbo complesso che modifica il modo in cui il cervello regola l'appetito e la percez… - Caramel89409333 : RT @pills_ofscience: Questo nuovo studio mostra prove convincenti che il microbiota intestinale dei soggetti con anoressia nervosa è funzio… -