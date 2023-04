Anomalie con il tracking di Poste Italiane e sito che non funziona oggi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si registrano problemi con il tracking di Poste Italiane oggi 19 aprile, visto che il sito non funziona in questa specifica area secondo diverse testimonianze che si susseguono sui social. Anomalia abbastanza limitante per coloro che sono in attesa di ricevere una spedizione urgente, ma che allo stesso tempo ci pone su un piano assai diverso rispetto a quello che abbiamo preso in esame alcune settimane fa. Già, perché rispetto al malfunzionamento per il servizio PostePay, senza dimenticare l’area mobile, la questione odierna sembrerebbe essere maggiormente sotto controllo per i tecnici. Attenzione ai problemi con il tracking di Poste Italiane: il sito che non ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si registrano problemi con ildi19 aprile, visto che ilnonin questa specifica area secondo diverse testimonianze che si susseguono sui social. Anomalia abbastanza limitante per coloro che sono in attesa di ricevere una spedizione urgente, ma che allo stesso tempo ci pone su un piano assai diverso rispetto a quello che abbiamo preso in esame alcune settimane fa. Già, perché rispetto al malmento per il servizioPay, senza dimenticare l’area mobile, la questione odierna sembrerebbe essere maggiormente sotto controllo per i tecnici. Attenzione ai problemi con ildi: ilche non ...

