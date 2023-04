Annunciato il rinnovo del CIRL per i lavoratori idraulico-forestali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo due anni dalla sua scadenza naturale (01.01.2018 al 31.12.2020), Il 18 u.s. a Napoli presso la sede Regionale – Assessorato Agricoltura Piano di Sviluppo Rurale Foreste, Caccia e Pesca -, è stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto dei lavoratori forestali della Campania (CIRL – Contratto integrativo Regionale di lavoro), tra le OO.SS. di categoria FAI-FLAI-UILA, UNCEM e Regione Campania. L’impegno profuso di tutte le parti interessate, con la trattativa iniziata mesi fa, ha permesso di concludere il lungo lavoro di questi mesi e ha consentito di non differire ulteriormente i tempi di rinnovo anche perché collocata in un momento economico particolarmente grave per tutto il settore della forestazione. Il rinnovo del CIRL, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo due anni dalla sua scadenza naturale (01.01.2018 al 31.12.2020), Il 18 u.s. a Napoli presso la sede Regionale – Assessorato Agricoltura Piano di Sviluppo Rurale Foreste, Caccia e Pesca -, è stato siglato l’accordo per ildel contratto deidella Campania (– Contratto integrativo Regionale di lavoro), tra le OO.SS. di categoria FAI-FLAI-UILA, UNCEM e Regione Campania. L’impegno profuso di tutte le parti interessate, con la trattativa iniziata mesi fa, ha permesso di concludere il lungo lavoro di questi mesi e ha consentito di non differire ulteriormente i tempi dianche perché collocata in un momento economico particolarmente grave per tutto il settore della forestazione. Ildel, ...

