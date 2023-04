Anno di prova e formazione, chiarimenti sul computo dei 180 giorni di effettivo servizio e sui 120 giorni di attività didattiche. NOTA Usr Lazio [PDF] (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con NOTA a firma del direttore generale Rocco Pinneri, fornisce chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova per i docenti assunti nell'Anno scolastico 2022-23. L'articolo Anno di prova e formazione, chiarimenti sul computo dei 180 giorni di effettivo servizio e sui 120 giorni di attività didattiche. NOTA Usr Lazio PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Ufficio Scolastico Regionale delcona firma del direttore generale Rocco Pinneri, forniscein merito al periodo diper i docenti assunti nell'scolastico 2022-23. L'articolodisuldei 180die sui 120diUsrPDF .

