Anila Ruci | donna uccisa in provincia di Pavia | è stata accoltellata Ferito anche il fratello

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Era una badante di nazionalità albanese latrovata morta oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in un'abitazione di via Piave a Scaldasole (), piccolo comune della Lomellina. Si...

Era una badante di nazionalità albanese la donna trovata morta oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in un'abitazione di via Piave a Scaldasole (Pavia), piccolo comune della Lomellina.Coinvolto anche il fratello, che è stato trovato davanti all’abitazione con ferite ed è stato portato in ospedale. Indagano i carabinieri ...