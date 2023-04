Angers vs Paris Saint-Germain | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 aprile 2023) I campioni di Francia delcercheranno di ottenere tre vittorie consecutive in Ligue 1 quando si recheranno venerdì 21 aprile sera ad, squadra in fondo alla classifica. Gli ospiti hanno otto punti di vantaggio sul Marsiglia secondo in classifica nella corsa al titolo, mentre l’è in fondo alla classifica con 14 punti, a 17 punti dalla 16esima posizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’è presente in Ligue 1 dal 2015 e lo scorso anno si è piazzato al 14° ...