Angelina Jolie e Halle Berry nell'action thriller Maude v Maude

Angelina Jolie e Halle Berry, per la prima volta insieme sul set, nell'action thriller Maude v Maude di cui non è stata ancora rivelata la trama. Warner Bros si è assicurata i diritti di Maude v Maude, action thriller che vedrà protagoniste le star Angelina Jolie e Halle Berry. Roseanne Liang dirigerà la pellicola che vanta una sceneggiatura di Scott Mosier. Berry e Jolie produrranno il progetto insieme alla partner di produzione di Berry, Holly Jeter, tramite la loro comapagnia ...

Angelina Jolie e Halle Berry nell'action thriller Maude v Maude

Warner Bros si è assicurata i diritti di Maude v Maude, action thriller che vedrà protagoniste le star Angelina Jolie e Halle Berry. Roseanne Liang dirigerà la pellicola che vanta una sceneggiatura di Scott Mosier. Berry e Jolie produrranno il progetto insieme alla partner di produzione di Berry, Holly Jeter.