Angela Merkel scatena la bufera | cosa le hanno regalato

Il presidente della Repubblica Frank - Walter Steinmeier ha insignitocon la GroßKreuz, la Gran Croce, la più alta onorificenza tedesca, meritata in passato solo da Konrad Adenauer e il cancelliere che guidò la Germania ancora in rovina dopo la ...Da 'Chi'in vacanza a fuerteventura con il marito joachim sauer 2 foto chi Per anni si è portata il peso della Germania sulle spalle, ma oggisulla schiena ha solo uno zaino per ...Estratto dell'articolo di Paolo Valentino per il 'Corriere della Sera' frank walter steinmeier4 Quandolasciò la cancelleria dopo 16 anni, la maggioranza dei tedeschi non riusciva a immaginarsi un Paese senza di lei ...

Angela Merkel premiata con la Gran Croce, è polemica: «Indulgente con Putin, l’ha davvero meritata» Corriere della Sera

Il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier ha insignito Angela Merkel con la GroßKreuz, la Gran Croce, la più alta onorificenza tedesca, meritata in passato solo da Konrad Adenauer e il ca ...