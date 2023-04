Andrea Foriglio di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Nicole: età, lavoro, foto e Instagram (Di mercoledì 19 aprile 2023) Uomini e Donne, il dating show che appassiona da anni i telespettatori di Canale 5, continua a regalare emozioni e colpi di scena. E tra le nuove troniste è arrivata Nicole, una ragazza romana di 29 anni che ha deciso di partecipare al programma per conoscere una persona, per innamorarsi. Tra i suoi corteggiatori Andrea Foriglio, un osteopata di Roma. Ma conosciamolo meglio, scopriamo tutto su di lui, che somiglia molto a Davide Donadei (ex tronista di Uomini e Donne), e che ha colpito Roberta Di Padua del trono Over. Cosa sappiamo su Andrea Foriglio di Uomini e Donne Andrea Foriglio è un nuovo corteggiatore di Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023), il dating show che appassiona da anni i telespettatori di Canale 5, continua a regalare emozioni e colpi di scena. E tra le nuove troniste è arrivata, una ragazza romana di 29 anni che ha deciso di partecipare al programma per conoscere una persona, per innamorarsi. Tra i suoi corteggiatori, un osteopata di Roma. Ma conosciamolo meglio, scopriamo tutto su di lui, che somiglia molto a Davide Donadei (ex tronista di), e che ha colpito Roberta Di Padua del trono Over. Cosa sappiamo sudiè un nuovodie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni 18 aprile 2023: #Nicole tra #Andrea Foriglio e #Carlo Alberto, trono classico oggi… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: In principio lo scontro per l'interessamento nei confronti di uno dei corteggiatori di Nicole Santinelli, Andrea Forigli… - giuseppe_alto : In principio lo scontro per l'interessamento nei confronti di uno dei corteggiatori di Nicole Santinelli, Andrea Fo… - CorriereCitta : Uomini e Donne, cosa c’era scritto nel bigliettino di Andrea Foriglio? Come ha reagito Nicole - CorriereCitta : Uomini e Donne, Andrea Foriglio e il biglietto alla tronista Nicole: cosa è successo -