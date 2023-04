Ancona | Martina a SuperNews | “Pronti per i playoff | sogno la B con questa maglia Per giocare qui ci vuole ‘cazzimma’”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella scorsa giornata di campionato è arrivata una vittoria importante in casa contro il Rimini, un buon segnale anche in ottica. Agli spareggi sentite di potervelacon tutti?“La vittoria contro il Rimini è stata sicuramente di grande importanza anche in vista dei. Abbiamo acquistato fiducia e penso che vincere aiuta a vincere. Poi fare gol è sempre bello, soprattutto per me che in carriera ne ho fatti pochi. Con il nuovo tecnico abbiamo subito fatto bene e conquistato i tre punti, questo ci dà consapevolezza circa le nostre potenzialità. Ci sentiamo all’altezza, non temiamo nessuno, come dimostrato anche nella stagione regolamentare. Abbiamo già vinto contro squadre forti, siamo”. Sei stato tra i protagonisti distagione anche per minutaggio. Sei soddisfatto ...