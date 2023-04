Anche Romano Prodi si era innamorato di ChatGPT: «Pensa e scrive proprio come me». Ma il Garante gli ha interrotto l’emozione (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’esperimento è avvenuto qualche settimana fa, prima che il Garante per la privacy in Italia mettesse la museruola a ChatGPT, l’applicazione di intelligenza artificiale che stava iniziando ad essere usata abitualmente in molti settori applicativi. A volere testare la sua funzionalità è stato un signore che va ormai per gli 84 anni, ma a cui non mancano curiosità e interesse per l’innovazione: Romano Prodi. Riunendo alcuni suoi collaboratori e amici l’ex presidente del Consiglio ha provato a chiedere alla ChatGPT ancora funzionante di provare a scrivere un saggio breve di economia secondo il pensiero di Romano Prodi. E poi ha chiesto di scrivere un altro sulla base delle teorie di Giulio Tremonti, che il professore bolognese ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’esperimento è avvenuto qualche settimana fa, prima che ilper la privacy in Italia mettesse la museruola a, l’applicazione di intelligenza artificiale che stava iniziando ad essere usata abitualmente in molti settori applicativi. A volere testare la sua funzionalità è stato un signore che va ormai per gli 84 anni, ma a cui non mancano curiosità e interesse per l’innovazione:. Riunendo alcuni suoi collaboratori e amici l’ex presidente del Consiglio ha provato a chiedere allaancora funzionante di provare are un saggio breve di economia secondo il pensiero di. E poi ha chiesto dire un altro sulla base delle teorie di Giulio Tremonti, che il professore bolognese ...

