Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Ancelotti, Re Mida della panchina: i giocatori 'sbocciati' col maestro Carlo #Napoli #ForzaNapoliSempre… -

Carloha un carattere speciale, soprattutto per il bizzoso mondo del calcio. Si arrabbia molto di rado, e pubblicamente ancora meno. L'ultima volta è successo la scorsa settimana, quando prima di ...... l'attaccante transalpino è come Re: trasforma in oro ogni pallone che tocca. Assistito da un ... Il tuttocampista didovrebbe riuscire a scoccare almeno una conclusione nello specchio di ...Ogni cosa che tocca si trasforma in oro. Non è Re, ma Carlo. Nella stagione in cui ha raggiunto il primato di unico allenatore della storia ad aver vinto i cinque campionati europei più importanti (Serie A, Premier, Liga, Ligue 1, ...