Ancelotti: «Il Napoli è la migliore squadra italiana della stagione. Merita rispetto» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Real Madrid batte, di nuovo il Chelsea, e vola in semifinale di Champioons League. Nell’intervista ai microfoni di Sky, il tecnico dei blancos. Carlo Ancelotti, viene interrogato sull’altro quarto di questa sera. Chi ha vinto? «È finita 1-1, passa il Milan» La giornalista gli ricorda che erano 16 anni che i rossoneri non approdavano in semifinale, l’ultima volta era il 2007 e sulla panchina riedeva un certo Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real fa i complimenti al Milan e spiega di aver mandato un messaggio anche a Maldini, ma poi aggiunge «Nutro affetto per il Napoli. È stata ed è la migliore squadra italiana in questa stagione e Merita tutto il rispetto. Ci proveranno l’anno prossimo» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Real Madrid batte, di nuovo il Chelsea, e vola in semifinale di Champioons League. Nell’intervista ai microfoni di Sky, il tecnico dei blancos. Carlo, viene interrogato sull’altro quarto di questa sera. Chi ha vinto? «È finita 1-1, passa il Milan» La giornalista gli ricorda che erano 16 anni che i rossoneri non approdavano in semifinale, l’ultima volta era il 2007 e sulla panchina riedeva un certo Carlo. Il tecnico del Real fa i complimenti al Milan e spiega di aver mandato un messaggio anche a Maldini, ma poi aggiunge «Nutro affetto per il. È stata ed è lain questatutto il. Ci proveranno l’anno prossimo» L'articolo ilsta.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SignorOutis : RT @espertheo: Giorgia Cenni: 'Il Milan in semifinale, l'ultima volta nel 2007. Chi c'era in panchina?' Ancelotti: '2007? Anno di Istanbul… - Salvato95551627 : RT @GennyDelVe: La serata non è delle migliori, ma va sottolineata la grandezza di #Ancelotti. Gli fanno la domanda sulla qualificazione de… - lebonalmm : - Milan in semifinale - Napoli fuori - Real in semifinale Ancelotti sta gongolando - ale_taia : RT @espertheo: Giorgia Cenni: 'Il Milan in semifinale, l'ultima volta nel 2007. Chi c'era in panchina?' Ancelotti: '2007? Anno di Istanbul… - sscalcionapoli1 : Ancelotti a Sky: “Complimenti al Napoli, stagione straordinaria, merita tutto il rispetto, ci riproverà l’anno pros… -