Anarchici: Cospito interrompe sciopero della fame (2) (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Cospito, ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale San Paolo, proprio a causa delle sue condizioni di salute precarie, non ha fornito alcun tipo di motivazioni rispetto alla decisione di sospendere dopo sei mesi lo sciopero della fame. La scelta potrebbe essere connessa alla decisione della Consulta che, sebbene non legata al 41 bis, ha dato ragione alla difesa dell'anarchico sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino chiamata a decidere del processo sull'attentato del 2006 alla caserma dei carabinieri di Fossano. Secondo la Corte, "il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) -, ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale San Paolo, proprio a causa delle sue condizioni di salute precarie, non ha fornito alcun tipo di motivazioni rispetto alla decisione di sospendere dopo sei mesi lo. La scelta potrebbe essere connessa alla decisioneConsulta che, sebbene non legata al 41 bis, ha dato ragione alla difesa dell'anarchico sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino chiamata a decidere del processo sull'attentato del 2006 alla caserma dei carabinieri di Fossano. Secondo la Corte, "il carattere fissopena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello ...

