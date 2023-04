Amici 22, Wax riceve (di nuovo) un guanto di sfida da parte di Arisa ed entra in crisi: “Io sono stupito, mi mettendo in difficoltà” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel daytime di Amici 22 andato in onda questo pomeriggio, al cantante Matteo Lucido, in arte Wax, l’insegnante Arisa ha riproposto lo stesso guanto di sfida della settimana scorsa. In occasione della quinta puntata del Serale, la prof. di canto aveva lanciato il guanto di sfida “Canzone con dedica” ad Angelina Mango, allieva di Lorella Cuccarini, sulla base del quale i due cantanti avrebbero dovuto scrivere barre sul brano Non l’hai mica capito di Vasco Rossi. Durante la preparazione del guanto, Wax non era riuscito a scrivere i versi perché bloccato. L’allievo aveva quindi comunicato ad Arisa la decisione di non eseguire il compito. Tuttavia, nell’odierno appuntamento con il daytime di Amici, la sua insegnante ha lanciato nuovamente ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel daytime di22 andato in onda questo pomeriggio, al cantante Matteo Lucido, in arte Wax, l’insegnanteha riproposto lo stessodidella settimana scorsa. In occasione della quinta puntata del Serale, la prof. di canto aveva lanciato ildi“Canzone con dedica” ad Angelina Mango, allieva di Lorella Cuccarini, sulla base del quale i due cantanti avrebbero dovuto scrivere barre sul brano Non l’hai mica capito di Vasco Rossi. Durante la preparazione del, Wax non era riuscito a scrivere i versi perché bloccato. L’allievo aveva quindi comunicato adla decisione di non eseguire il compito. Tuttavia, nell’odierno appuntamento con il daytime di, la sua insegnante ha lanciato nuovamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : WAX HA DEDICATO UNA CANZONE A MARIA SONO LORO LA VERA SHIP DI AMICI 22 - lorycu295 : RT @AmiciUfficiale: Wax e il guanto di sfida 'canzone con dedica', le squadre tornano a sfidarsi in casetta ad 'Amici in quiz'! Rivedi subi… - AmiciUfficiale : Wax e il guanto di sfida 'canzone con dedica', le squadre tornano a sfidarsi in casetta ad 'Amici in quiz'! Rivedi… - ErinEloe : @Fedewendy46 Oddio ma la ship Wattia la adoroooooooo!!! ???????????????? #amici22 #wattia #wax #mattia #amici - L29Mandorino : Chissà perché angelina sceglie wax chissà perché? Adesso venitemi a dire che sono solo amici -