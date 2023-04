America’s Cup | Team New Zealand rompe in allenamento! Avaria su Te Rehutai | cos’è successo? – VIDEO

(Di mercoledì 19 aprile 2023)Newsi sta preparando per difendere laCup 2024. I detentori del trofeo sportivo più antico al mondo cercheranno di conservare la Vecchia Brocca tra un anno e mezzo nelle acque di Barcellona. La compagina neozelandese è però incappata in un imprevisto nella baia di Auckland, in occasione di una sessione di allenamento. Teha infatti rotto l’attacco del punto di mura del fiocco di prua. Non ci sono state conseguenze per l’equipaggio guidato da Peter Burling, vincitore delle ultime due edizioni della massima manifestazione velica. Il problema si è manifestato durante gli attimi conclusivi del turno, mentre si navigava di bolina. Lo stesso Peter Burling ha commentato l’accaduto: “Non sono sicuro di cosa sia, ma è un modo di imparare. Stavamo spingendo forte, per ...

