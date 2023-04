Ambasciate occidentali in Sudan, 'oltre 270 civili uccisi' (Di mercoledì 19 aprile 2023) I combattimenti in Sudan hanno ucciso più di 270 civili da sabato. Lo hanno riferito oggi le Ambasciate occidentali a Khartoum, aggiungendo che si tratta di "una valutazione provvisoria" considerato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) I combattimenti inhanno ucciso più di 270da sabato. Lo hanno riferito oggi lea Khartoum, aggiungendo che si tratta di "una valutazione provvisoria" considerato ...

