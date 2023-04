"Altro che spaccio di lieve entità". Montaruli smonta la sinistra (Di mercoledì 19 aprile 2023) Fdi stringe sullo spaccio di droghe con la proposta di legge a firma di Augusta Montaruli, che a ilGiornale.it spiega la ratio del disegno Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Fdi stringe sullo spaccio di droghe con la proposta di legge a firma di Augusta Montaruli, che a ilGiornale.it spiega la ratio del disegno

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hibbing59 : RT @sar_nicola: @OGiannino Ma questi vivono in un altro mondo oppure ci prendono per fessi,adesso gli immigrati se non arrivano aumenta il… - sar_nicola : @OGiannino Ma questi vivono in un altro mondo oppure ci prendono per fessi,adesso gli immigrati se non arrivano aum… - syncretic_ : Comunque una sera ero a casa in puglia e ho sentito sparare. Litigavano per una piazza di spaccio di cannabis. Ques… - nextcinepanett : Goliardia e Folklore… Che altro? Quindi i calciatori costretti ad occupare le camere sul retro per non essere distu… - voceirriverente : @Stelio_Bonsegna era un periodo molto strano dove un vuoto legislativo, che faceva comodo a tutti, venne colmato in… -

Fratelli d'Italia delira sulle droghe, in galera anche per caso di lieve entità ...radicale - è che non si coglie la necessità di ... "Altro che garantismo, il governo non fa altro che ... che non ha risolto il tema dello spaccio né della ... Droga, Polizia arresta 3 persone a Telese Terme. ... essendo un altro già detenuto per altro e il ... In particolare, nel corso di operazioni di polizia ...serbata al momento del controllo - che lo stesso ...sistematicità e costanza dell'attività di spaccio di ... Fermato su una moto rubata: in tasca dosi di cocaina, a casa mezzo chilo di hashish ...di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I ...hanno incrociato lo straniero mentre erano di ... i carabinieri sapevano però che lo straniero non era in ... Convinti che il fermato nascondesse dell'altro ... ...radicale - ènon si coglie la necessità... "garantismo, il governo non fa...non ha risolto il tema delloné della ...... essendo ungià detenuto pere il ... In particolare, nel corsooperazionipolizia ...serbata al momento del controllo -lo stesso ...sistematicità e costanza dell'attività......sostanze stupefacenti ai fini. I ...hanno incrociato lo straniero mentre erano... i carabinieri sapevano peròlo straniero non era in ... Convintiil fermato nascondesse dell'...