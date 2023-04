Alta tensione sul caso Uss. Perché i magistrati attaccano il ministro Nordio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il caso Artem Uss fa litigare magistrati e ministro Nordio. La decisione del Guardasigilli di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti dei componenti del collegio della Corte d'appello di Milano fa andare su tutte le furie i magistrati. «Una grave invasione di campo nella sfera di competenza della giurisdizione, con inaccettabile intromissione sul sindacato interpretativo delle norme e sulla valutazione degli elementi di fatto sottesi alla decisione, che non possono essere oggetto di azione disciplinare, se non a costo di minare in radice l'autonomia e l'indipendenza dei giudici». La Giunta esecutiva centrale dell'Anm, Associazione Nazionale magistrati, esprime la «forte e viva preoccupazione della magistratura alla notizia dell'azione disciplinare promossa dal ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) IlArtem Uss fa litigare. La decisione del Guardasigilli di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti dei componenti del collegio della Corte d'appello di Milano fa andare su tutte le furie i. «Una grave invasione di campo nella sfera di competenza della giurisdizione, con inaccettabile intromissione sul sindacato interpretativo delle norme e sulla valutazione degli elementi di fatto sottesi alla decisione, che non possono essere oggetto di azione disciplinare, se non a costo di minare in radice l'autonomia e l'indipendenza dei giudici». La Giunta esecutiva centrale dell'Anm, Associazione Nazionale, esprime la «forte e viva preoccupazione della magistratura alla notizia dell'azione disciplinare promossa dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : 'Io consiglio a Calenda di tener sempre presente la favola di Esopo, della rana e dello scorpione. Bisogna sempre v… - tempoweb : Alta tensione sul caso #Uss. Perché i magistrati attaccano il ministro #Nordio #19aprile - muoversintoscan : ??A #Firenze fino al #2maggio per lavori di posa della linea alta tensione istituito senso unico in via Perfetti Ric… - AlessioBucci7 : @BomberYou Eh lo so , ma già la tensione e' alta , solo leggere così mi manda via di testa - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???#Pellegatti: 'Abbiamo vissuto dei giorni così tesi dalla vigilia della partita con il #Napoli che siamo già temprati… -