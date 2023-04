Allerta per l’arrivo dei tifosi del Feyenoord che nel 2015 devastarono Roma. Intercettati una decina di hooligans (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Italia e la Capitale, in particolare, si preparano, con mille cautele, ad accogliere i tifosi del Feyenoord Rotterdam, la squadra di calcio olandese che domani, alle 21, allo stadio Olimpico, affronterà la As Roma nella delicatissima partita di Europa League. Altissima l’attenzione della Prefettura di Roma per la partita le cui misure di sicurezza sono state discusse questa mattina nel corso di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con l’intenzione di non consentire in alcuna maniera che si ripetano le violenze del 19 febbraio del 2015, quando i tifosi olandesi misero a ferro e fuoco la Capitale, anche in quel caso in occasione della partita di Europa League, danneggiando la fontana della “Barcaccia” del Bernini a piazza di Spagna in uno scenario apocalittico, con i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Italia e la Capitale, in particolare, si preparano, con mille cautele, ad accogliere idelRotterdam, la squadra di calcio olandese che domani, alle 21, allo stadio Olimpico, affronterà la Asnella delicatissima partita di Europa League. Altissima l’attenzione della Prefettura diper la partita le cui misure di sicurezza sono state discusse questa mattina nel corso di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con l’intenzione di non consentire in alcuna maniera che si ripetano le violenze del 19 febbraio del, quando iolandesi misero a ferro e fuoco la Capitale, anche in quel caso in occasione della partita di Europa League, danneggiando la fontana della “Barcaccia” del Bernini a piazza di Spagna in uno scenario apocalittico, con i ...

