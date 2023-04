Allegri: «Siamo in attesa della sentenza, poi la metteremo da parte e penseremo allo Sporting» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting Clube de Portugal. “Siamo in attesa. Sapevamo che oggi era una giornata importante, sia per la sentenza e il suo esito, ma soprattutto per preparare al meglio la partita di domani. Una volta che sapremo il verdetto lo metteremo da parte e penseremo alla gara, l’obiettivo è importante e non semplice, lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Non penSiamo all’andata ma che è sfida secca”. Szczesny, Rabiot e Chiesa giocheranno? “Szczesny è a posto, sta bene. Rabiot è disponibile, ha fatto tutto l’allenamento. Mi sono rimasti due dubbi, uno a metà ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’allenatoreJuventus, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro loClube de Portugal. “in. Sapevamo che oggi era una giornata importante, sia per lae il suo esito, ma soprattutto per preparare al meglio la partita di domani. Una volta che sapremo il verdetto lodaalla gara, l’obiettivo è importante e non semplice, loha eliminato l’Arsenal. Non penall’andata ma che è sfida secca”. Szczesny, Rabiot e Chiesa giocheranno? “Szczesny è a posto, sta bene. Rabiot è disponibile, ha fatto tutto l’allenamento. Mi sono rimasti due dubbi, uno a metà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Viviamo serenamente il momento della sentenza. Ci siamo fatti la corazza. Dobbiamo solo pensare alle pa… - juventusfc : ??Allegri: « Quando siamo alla Juventus c'è sempre pressione. Noi continuiamo a lavorare sul campo e non pensiamo al… - Stex1897 : RT @MatthijsPog: ???? Allegri: Sulla sentenza ricorso 'Ottimisti? Siamo in attesa, sapevamo che oggi sarebbe stata una giornata importante. P… - napolista : #Allegri: «Siamo in attesa della sentenza, poi la metteremo da parte e penseremo allo Sporting» A Sky Sport: «L’ob… - DIRETTADCM : La conferenza stampa di #Allegri alla vigilia della gara contro lo #Sporting ??? -