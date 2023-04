Allarme degli agricoltori, un morto ogni 3 giorni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nonostante si sia ridotto negli ultimi anni, l'agricoltura ha il triste primato del tasso di infortuni sul lavoro rispetto gli altri comparti, con un'incidenza due volte maggiore della media. 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nonostante si sia ridotto negli ultimi anni, l'agricoltura ha il triste primato del tasso di infortuni sul lavoro rispetto gli altri comparti, con un'incidenza due volte maggiore della media. 19 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le analisi dell’Università di Pisa mostrano la pericolosità degli scarti delle concerie sospettate di mafia, usati… - Mariusmaior1 : RT @g_play84: @brunolonghi7 Grazie Bruno per questa tua, immagino non facile, presa di posizione in merito al silenzio degli organi di stam… - delluccimarco1 : Allarme degli agricoltori, un morto ogni 3 giorni - Brownfox_51 : @FmMosca Non cambio una virgola del tuo allarme, ma non mi faccio soverchie illusioni, prima di tutto per la qualit… - Piergiulio58 : Efsa lancia l'allarme: bisfenolo A nei cibi. È rischio per la salute. Dalla fine degli anni '90 la sostanza è sospe… -