Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame. E ricorre a Strasburgo contro il 41 bis

Il digiuno interrotto dopo sei mesi all'indomani del verdetto della Corte Costituzionale che apre la strada a una riduzione di pena per l'attentato del 2006 alla Scuola allievi carabinieri di Fossano

