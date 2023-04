Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame: dopo 6 mesi finisce la protesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame. dopo quasi 6 mesi di digiuno, all'indomani della decisione della Consulta sul suo caso, l'anarchico esponente della Fai ha deciso di interrompere ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha interrotto loquasi 6di digiuno, all'indomanidecisioneConsulta sul suo caso, l'anarchico esponenteFai ha deciso dire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Alfredo Cospito: 'Interrompo lo sciopero della fame' #ANSA - EsmeraldaMori1 : RT @BandaCorbari: La Corte Costituzionale apre la via allo sconto di pena per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Cosp… - quietdisorder : RT @radiondadurto: #Cospito Dopo 6 mesi, Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre. Lo ha… - quietdisorder : RT @OssRepressione: La #CorteCostituzionale apre la via per uno sconto di pena per #AlfredoCospito facendo cadere la norma che avrebbe vinc… - EsmeraldaMori1 : RT @CristianCar79: Questo è il momento in cui un compagno ci passa il testimone. Ci sono troppe cose da regolare ancora. La lotta continua.… -

Cosa ha fatto Cospito AGI - Alfredo Cospito, classe 1967, è accusato di due attentati Militante anarchico insurrezionalista, nel 2014 è stato condannato a dieci anni di reclusione per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, ... Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame: i motivi della decisione Alfredo Cospito, l'anarchico che dal 20 ottobre scorso era in sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato il suo sciopero. Compilando un modello prestampato,... L'anarchico Cospito interrompe lo sciopero della fame Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame iniziato nell'ottobre dello scorso anno come forma di protesta contro il regime carcerario duro del 41bis. Lo ha comunicato lui su un modello ... AGI -, classe 1967, è accusato di due attentati Militante anarchico insurrezionalista, nel 2014 è stato condannato a dieci anni di reclusione per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, ..., l'anarchico che dal 20 ottobre scorso era in sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato il suo sciopero. Compilando un modello prestampato,...ha interrotto lo sciopero della fame iniziato nell'ottobre dello scorso anno come forma di protesta contro il regime carcerario duro del 41bis. Lo ha comunicato lui su un modello ... Alfredo Cospito interrompe ufficialmente lo sciopero della fame. La decisione su un foglietto consegnato in… Il Fatto Quotidiano 41 bis, Cospito interrompe lo sciopero della fame La decisione è stata comunicata oggi, dopo che ieri la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma di un articolo del Codice penale ... Cospito ha interrotto lo sciopero della fame L'anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame dopo che la Corte costituzionale ha aperto a uno sconto di pena. La decisione è stata comunicata oggi, dopo che ieri la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma di un articolo del Codice penale ...L'anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame dopo che la Corte costituzionale ha aperto a uno sconto di pena.