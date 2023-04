Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Alfredo Cospito: 'Interrompo lo sciopero della fame' #ANSA - postutente : RT @OssRepressione: Dopo quasi 6 mesi di digiuno, all'indomani della decisione della Consulta sul suo caso, #AlfredoCospito ha deciso di i… - villafi : Alfredo Cospito forse riprende ad alimentarsi. - OssRepressione : Dopo quasi 6 mesi di digiuno, all'indomani della decisione della Consulta sul suo caso, #AlfredoCospito ha deciso… - tanticalci : RT @radiondadurto: #Cospito Dopo 6 mesi, Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre. Lo ha… -

, l'anarchico recluso in regime di 41 bis , ha interrotto lo sciopero della fame cominciato nell'ottobre dello scorso anno. La scelta è stata comunicata al Tribunale della Sorveglianza ...AGI -, classe 1967, è accusato di due attentati Militante anarchico insurrezionalista, nel 2014 è stato condannato a dieci anni di reclusione per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, ..., l'anarchico che dal 20 ottobre scorso era in sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato il suo sciopero. Compilando un modello prestampato,...

Alfredo Cospito interrompe ufficialmente lo sciopero della fame. La decisione su un foglietto consegnato in… Il Fatto Quotidiano

L'anarchico del Fai Alfredo Cospito torna a nutrirsi regolarmente. Gia aveva da settimane interrotto lo sciopero della fame, iniziato oltre cinque mesi fa, mangiando formaggio, brodo e latte. Ora però ...La decisione è stata comunicata oggi, dopo che ieri la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma di un articolo del Codice penale ...