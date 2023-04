Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame

(Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) –, l’anarchico che dal 20 ottobre scorso era inper protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato lo. Compilando un modello prestampato, che si usa per rilasciare dichiarazioni, ha messo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. La decisione comunicata stamane all’istituto carcerario è stata trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Milano., ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo, proprio a causa delle sue condizioni di salute precarie, non ha fornito alcun tipo di motivazioni rispetto alla decisione di sospendere dopo sei mesi lo. La scelta potrebbe essere connessa alla ...

Dopo quasi 6 mesi di digiuno, all'indomani della decisione della Consulta sul suo caso, Alfredo Cospito, l'anarchico esponente della Fai ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre.

La notizia arriva dopo il pronunciamento della Consulta che ha aperto all'ipotesi di uno sconto di pena.