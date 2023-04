Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame: in sei mesi ha perso quasi 50 chili (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo quasi 6 mesi di digiuno, all'indomani della decisione della Consulta sul suo caso, Alfredo Cospito , l'anarchico esponente della Fai ha deciso di interrompere lo sciopero della fame contro il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopodi digiuno, all'indomanidecisioneConsulta sul suo caso,, l'anarchico esponenteFai ha deciso di interrompere locontro il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Alfredo Cospito: 'Interrompo lo sciopero della fame' #ANSA - fattoquotidiano : Alfredo Cospito interrompe ufficialmente lo sciopero della fame. La decisione su un foglietto consegnato in carcere - News__Italia : Al terrorista #Cospito è tornato l’«appetito»: interrotto lo sciopero della fame, la pagliacciata è finita: - ___xscd : RT @radiondadurto: #Cospito Dopo 6 mesi, Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame contro il 41bis, iniziato il 20 ottobre. Lo ha… - ___xscd : RT @BandaCorbari: La Corte Costituzionale apre la via allo sconto di pena per l'attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Cosp… -