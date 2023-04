Alex Sandro | «Recuperare il -15 sarebbe importantissimo ma dobbiamo pensare allo Sporting» 

(Di mercoledì 19 aprile 2023)presenta in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Juventus eCp. La partita è in programma domani alle 21. “L’andata è stata molto intensa e mi aspetto un ritorno altrettanto intenso. Domanivincere. Ci aiuterà a crescere come squadra e continuare il nostro percorso”.ha commentato la reazione di Fagioli, che si è lasciato andare ad un pianto dopo il gol fallito. “Ogni tanto fa bene piangere.rispettare la reazione di Fagioli e di ognuno dopo vittorie e sconfitte. Fagioli è giovane ma ha già esperienza. Lui non è il futuro ma il presente della Juve”.sulla sentenza relativa al ricorso sulla penalizzazione della Juventus (che arriverà ...

Proprio dalla Continassa non sembrano arrivare buonissime notizie per mister Allegri : se da una parte sono tornati ad allenarsi in campoe De Sciglio, ormai sulla via del recupero dopo ...... intervenendo in conferenza stampa insieme ad. 'Difficile pensare al campo No, perché una volta che sappiamo la sentenza la mettiamo da parte e poi penseremo alla partita. E' un ...19:40 Juve,: "Speriamo di riavere i 15 punti" Sulla sentenza si è espresso anche: " Lì stanno lavorando gli avvocati e la società, noi dobbiamo pensare solo a questa partita, ...

LIVE TJ - Allenamento terminato. Presenti Alex Sandro e De Sciglio. Out Kean. Lavoro individuale per... Tutto Juve

Mentre i legali della Juve sono stati impegnati al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per l'udienza sui 15 punti di penalizzazione in campionato (rivivi QUI la diretta), i giocatori bianconeri ...Massimiliano Allegri e Alex Sandro hanno parlato alla vigilia della gara contro lo Sporting Lisbona. Tuttojuve.com ha seguito l'evento in diretta: Che partita ti aspetti ...