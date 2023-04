Alex Sandro e De Sciglio in gruppo | Rabiot a parte | Juve | le ultime verso lo Sporting

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? 19:30 La conferenza stampa di Mister Allegri e Alex Sandro alla vigilia di #SCPJUV - tancredipalmeri : E da questo angolo si apprezza meglio il gesto tecnico di Alex Sandro - juventusfc : ??Allegri: « Alex Sandro e Vlahovic sono disponibili per lo Sporting. De Sciglio deve ancora recuperare ». #JUVSCP - Mario14___ : RT @juventusfc: ?? 19:30 La conferenza stampa di Mister Allegri e Alex Sandro alla vigilia di #SCPJUV - MondoBN : CONFERENZA, Sarà Alex Sandro ad affiancare -

Domani alle 21 la Juve sfida lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le ultime dalla Continassa con il nostro ...I bianconeri, che in terra lusitana partiranno dall'1 - 0 dell'andata, ritrovano De Sciglio e, entrambi sulla via del recupero dopo gli ultimi fastidi muscolari. Fermo ancora ai box, ...... con l'ex Frosinone in vantaggio per una maglia da titolare anche a Lisbona a spese di. Il brasiliano si è allenato oggi con il gruppo, ma dovrebbe accomodarsi in panchina. Recuperato ...

LIVE TJ - Allenamento in corso. Ci sono Alex Sandro e De Sciglio. Out Kean (VIDEO e FOTO) Tutto Juve

E' una stagione decisamente complicata quella che sta vivendo Bonucci; il centrale ha un minutaggio piuttosto ridotto.Allenamento di rifinitura per la Juventus in vista della trasferta di domani a Lisbona contro lo Sporting, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con i bianconeri che partiranno con un g ...