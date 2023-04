Alessi, dove tutto ebbe inizio: Ars Metallica (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Ho pensato che fosse giunto il momento di ricordare che noi siamo quelli che io chiamo “metallari” nel profondo». Con queste parole il presidente Alberto Alessi dà ufficialmente il via all’edizione 2023 del Salone del Mobile. Nel mezzo del suo laboratorio di ricerca industriale, il cui ruolo da sempre è quello di mediare tra le espressioni della creatività internazionale, i designer e i sogni del pubblico. La mostra è stata realizzata da Amdl Circle, lo studio di architettura creato da Michele De Lucchi, che ha ideato per Alessi anche la mostra per il centenario. Un gioco sui contrasti: da un lato il neoclassicismo di un Palazzo che è un pezzo di storia, dall’altro una mostra dedicata all’uso industriale del metallo. Francesca Appiani, curatrice del Museo Alessi dal 1998, fornisce le chiavi di lettura: «La mostra vuole ricordare le ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 aprile 2023) «Ho pensato che fosse giunto il momento di ricordare che noi siamo quelli che io chiamo “metallari” nel profondo». Con queste parole il presidente Albertodà ufficialmente il via all’edizione 2023 del Salone del Mobile. Nel mezzo del suo laboratorio di ricerca industriale, il cui ruolo da sempre è quello di mediare tra le espressioni della creatività internazionale, i designer e i sogni del pubblico. La mostra è stata realizzata da Amdl Circle, lo studio di architettura creato da Michele De Lucchi, che ha ideato peranche la mostra per il centenario. Un gioco sui contrasti: da un lato il neoclassicismo di un Palazzo che è un pezzo di storia, dall’altro una mostra dedicata all’uso industriale del metallo. Francesca Appiani, curatrice del Museodal 1998, fornisce le chiavi di lettura: «La mostra vuole ricordare le ...

