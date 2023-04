Aldo Grasso lancia l’allarme | Le ammiraglie affondano

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Se le retiterminano la loro carica propulsiva Corriere della sera, di, pag. 47 Non so se ce la faremo, temo di no. Non so se ce la faremo a uscire dal clima di sfiducia che, da alcuni anni e per cause diverse, sta contagiando il Paese: da una scorsa ai programmi televii sivi direi proprio di no. Non ho mai usato le trasmissioni come grimaldelli sociologici, perché non lo sono. Ironicamente si può dire che il Festival di Sanremo, o qualcosa del genere, è lo specchio del Paese ma la cosa poi finisce Da un po’ di tempo, però, è come se le retiavessero terminato la loro carica propulsiva, fossero esauste, procedessero per forza d’inerzia. E appena terminata una delle più mortificanti edizioni del Grande Fratello ed ecco partire L’isola dei famosi (stesso discorso lo si potrebbe fare per ...