Alcol | quasi 8 milioni di italiani a rischio

Sono 7,7 milioni gli italiani over11 che nel 2021 hanno bevuto Alcolici in quantita' tali da esporre la propria salute a un rischio; 3 milioni e mezzo quelli che hanno bevuto per ubriacarsi mentre sono 750mila i consumatori dannosi, ovvero quelle persone che assumendo alcol hanno provocato un danno alla propria salute a livello fisico o mentale.

Nel 2021 7,7 milioni di italiani di età superiore a 11 anni (pari al 20% degli uomini e all'8,7% delle donne) hanno bevuto quantità di alcol tali da esporre la propria salute a rischio. Tre milioni e mezzo quelli che hanno bevuto per ubriacarsi mentre sono 750mila i consumatori dannosi, ovvero quelle persone che assumendo alcol hanno provocato un danno alla propria salute a livello fisico o mentale. A scattare la fotografia è, come ogni anno, l'Osservatorio nazionale alcol (Ona) dell'Iss. Secondo i dati dell'ISS, quasi 8 milioni di italiani bevono troppo alcol mettendo a rischio la propria salute.