Alcol ai minorenni in un locale di Nettuno: giovane finisce in ospedale in codice rosso (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nettuno – Sono serrati e continui i controlli dedicati realizzati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma. Non solo locali e esercizi di somministrazione, ma anche e soprattutto strutture ricettive in tutta la capitale. Il primo provvedimento, della durata di 15 giorni, è stato adottato per un locale di Nettuno che aveva servito Alcolici ad una minorenne poi finita in ospedale in codice rosso; le immediate indagini, condotte dagli agenti del commissariato Anzio/Nettuno, hanno indicato il locale presso il quale la giovane avrebbe bevuto. Nello stesso ambito i poliziotti hanno scoperto che la ragazza ricoverata non era l’unica minorenne a cui quella sera erano stati serviti degli ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)– Sono serrati e continui i controlli dedicati realizzati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma. Non solo locali e esercizi di somministrazione, ma anche e soprattutto strutture ricettive in tutta la capitale. Il primo provvedimento, della durata di 15 giorni, è stato adottato per undiche aveva servitoici ad una minorenne poi finita inin; le immediate indagini, condotte dagli agenti del commissariato Anzio/, hanno indicato ilpresso il quale laavrebbe bevuto. Nello stesso ambito i poliziotti hanno scoperto che la ragazza ricoverata non era l’unica minorenne a cui quella sera erano stati serviti degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolodelbufalo1 : RT @nursindsanita: #Alcol, quasi 8 milioni di consumatori a rischio in Italia - Preoccupano i giovani: circa 1.370.000 tra 11 e 25 anni, di… - nursindsanita : #Alcol, quasi 8 milioni di consumatori a rischio in Italia - Preoccupano i giovani: circa 1.370.000 tra 11 e 25 ann… - Bufalenet : @_Edo_ @sonoclaudio @GPDP_IT Il che non comporta che improvvisamente i dubbi su #ChatGPT si sono risolti. È come di… - dfcaosdomenico : @elio_vito voi siete a favore dei rave dove si spaccia droga,alcol a minorenni e casi di stupro con qualche morto..… -