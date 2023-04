Alcaraz-Sinner, il mondo del tennis ai piedi dei due giovani tennisti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Partite emozionanti, tirate e di grande qualità. Sfide esuberanti figlie, anche, della giovane età dei due contendenti che stanno ammaliando il mondo del tennis internazionali con scontri, su diverse superfici, davvero molto belli e avvincenti da vedere. La rivalità che vede come protagonista il duo Alcaraz-Sinner è sotto ai riflettori del mondo del tennis: i due giovani tennisti sorprendono per la forza e le qualità delle loro giocate. Ultimamente, anche colleghi più esperti come Alexander Zverev e Novak Djokovic, uno che di vittorie se ne intende, si sono espressi positivamente sul futuro dell’iberico e dell’azzurro. Un’altra grande investitura, quindi, per la coppia che potrebbe cannibalizzare i prossimi anni della racchetta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Partite emozionanti, tirate e di grande qualità. Sfide esuberanti figlie, anche, della giovane età dei due contendenti che stanno ammaliando ildelinternazionali con scontri, su diverse superfici, davvero molto belli e avvincenti da vedere. La rivalità che vede come protagonista il duoè sotto ai riflettori deldel: i dueti sorprendono per la forza e le qualità delle loro giocate. Ultimamente, anche colleghi più esperti come Alexander Zverev e Novak Djokovic, uno che di vittorie se ne intende, si sono espressi positivamente sul futuro dell’iberico e dell’azzurro. Un’altra grande investitura, quindi, per la coppia che potrebbe cannibalizzare i prossimi anni della racchetta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - TheSinnersDrea1 : La cosa più curiosa di questa intervista è all'inizio, quando viene detto che a Barcellona Sinner è popolare come A… - senzasinistra : @Deiana_Luca9 Infatti non ho confrontato i 2 giocatori. Ho detto che per Sinner oggi mi pare un allenamento come pe… - sciapovalolv : @ChatGPTBot Ora continua la storia così: Sinner ormai fuori dalla top 20 monopolizzata dai fratelli Alcaraz, impazz… - RassegnaZampa : #Tennis Arnaldi, prima vittoria Atp. Sorride anche Passaro. Alcaraz subito avanti -