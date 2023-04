Albo d’oro Freccia Vallone | la prima volta della Slovenia | Italia a secco dal 2009

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Si aggiorna l’, e nell’87ma edizione iscrive il proprio nome la, grazie al successo di Tadej Pogacar. L’non vince dal, anno del terzo ed ultimo sigillo del compianto Davide Rebellin: oggi il migliore degli azzurri è Giulio Ciccone, quinto. Nella storia il Paese col maggior numero di successi è il Belgio con 39, proprio davanti all’, seconda con 18, mentre è in doppia cifra anche la Francia con 11. Segue la Spagna con 8, anche grazie alla cinquina di Alejandro Valverde, più staccate Svizzera con 3, Danimarca con 2, ed il gruppo a quota 1 con Australia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Stati Uniti e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Burgur93 : @GiecM2 @Ris__20 Parliamo di uno di un paesello di 3000 anime che sceglie la squadra sfogliando l'albo d'oro. Che v… - vero_fiero : @CucchiRiccardo Il fatto che volesse uno scudetto che la Juventus non aveva neanche vinto, è ridicolo. Professionis… - AntoLaFuente : @capuanogio Ma scusate a sto punto fate 4 che almeno appaiate la Pro Vercelli nell'albo d'oro - MolestaProposta : Io quasi quasi glielo darei, così evitiamo di scrivere il nome del napoletano Sarri nel nostro albo d’oro - Marcovan09 : @GiovanBis @TolliVincenzo Comunque i vincitori morali di questa Champions restano loro. Esiste l'albo d'oro morale?… -

... che l'anno scorso ha vinto il titolo in sella a Cape Coral, quarta amazzone dal '67 ad oggi a scrivere il suo nome nell'del Campionato Italiano assoluto. Lotteranno per aggiudicarsi i ...EPRIX BERLINO 2023, STATISTICHE Lungo e variegato è l'dell'ePrix berlinese, che si corre ininterrottamente dal 2015 ed è quindi giunto alla sua nona edizione. A ospitare le monoposto ...Mortara: 'Niente errori' Nell'dell'E - Prix di Berlino c'è dunque il nome del pilota tedesco, così come quello del suo compagno di squadra Edoardo Mortara , vincitore qui lo scorso anno. ...