Alberta Ferretti omaggia Fellini con la sua collezione Resort (Di mercoledì 19 aprile 2023) Life&People.it Federico Fellini risplenderà nella prossima collezione di uno dei brand più riconosciuti a livello mondiale. La collezione Resort di Alberta Ferretti verrà infatti presentata il prossimo 26 maggio in Romagna, precisamente a Rimini, città Natale del regista italiano più amato di sempre nonché luogo vicinissimo a Gradara, Paese di nascita della stilista, da sempre molto legata alle radici della sua terra. Il fashion show si svolgerà presso lo suggestivo scenario di Castel Sigismondo, proprio nel centro storico riminese. Un altro evento in cui la moda dialogherà con un determinato luogo dall’enorme rilevanza storica tenendo sempre il focus sull’aspetto imprenditoriale e di marketing. Un dialogo con le istituzioni per l’omaggio al Maestro La sfilata, già molto attesa ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 19 aprile 2023) Life&People.it Federicorisplenderà nella prossimadi uno dei brand più riconosciuti a livello mondiale. Ladiverrà infatti presentata il prossimo 26 maggio in Romagna, precisamente a Rimini, città Natale del regista italiano più amato di sempre nonché luogo vicinissimo a Gradara, Paese di nascita della stilista, da sempre molto legata alle radici della sua terra. Il fashion show si svolgerà presso lo suggestivo scenario di Castel Sigismondo, proprio nel centro storico riminese. Un altro evento in cui la moda dialogherà con un determinato luogo dall’enorme rilevanza storica tenendo sempre il focus sull’aspetto imprenditoriale e di marketing. Un dialogo con le istituzioni per l’omaggio al Maestro La sfilata, già molto attesa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MonteleoneMarti : @LauraPausini @RafaGallar @benedettaELLE Quella col cappuccio giallo di Alberta Ferretti la mia preferita ?? - SkyTG24 : Alberta Ferretti, la collezione Resort 2024 rende omaggio a Fellini - pambianconews : Alberta Ferretti sceglie Rimini per la sfilata resort - alice_561 : RT @comunerimini: ?? Ora è ufficiale: Alberta Ferretti sceglie Rimini per presentare la collezione Resort 2024. La sfilata, che si terrà il… - morena_faenza : Repost from @qnazionale Alberta Ferretti, sfilata a Rimini: omaggio a Fellini e alla Romagna. -

Alberta Ferretti, la collezione Resort 2024 rende omaggio a Fellini Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Moda, arte e cinema si legheranno in maniera ancora più stretta ed affascinante nell'evento di Alberta Ferretti che presenterà la collezione Resort 2024 del suo brand il prossimo 26 maggio con una sfilata a Rimini , a Castel Sismondo. Il fashion show sarà l'occasione per la stilista italiana ... Alberta Ferretti sceglie Rimini per la sfilata della sua nuova collezione Anche la moda si fa affascinare da Rimini e dal suo centro storico rinnovato. Alberta Ferretti sceglie infatti la cornice di Castel Sismondo per presentare la collezione Resort 2024. La sfilata con le creazioni di una delle più apprezzate ambasciatrici della moda italiana nel ... La grande moda sfila a Castel Sismondo, Alberta Ferretti rende omaggio a Fellini con Resort 2024 La grande moda in passerella a Rimini grazie ad Alberta Ferretti. Il 26 maggio Castel Sismondo sarà la passerella per le creazioni di una delle più apprezzate ambasciatrici della moda italiana nel mondo. Una sfilata pensata dalla stilista per ... Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Moda, arte e cinema si legheranno in maniera ancora più stretta ed affascinante nell'evento diche presenterà la collezione Resort 2024 del suo brand il prossimo 26 maggio con una sfilata a Rimini , a Castel Sismondo. Il fashion show sarà l'occasione per la stilista italiana ...Anche la moda si fa affascinare da Rimini e dal suo centro storico rinnovato.sceglie infatti la cornice di Castel Sismondo per presentare la collezione Resort 2024. La sfilata con le creazioni di una delle più apprezzate ambasciatrici della moda italiana nel ...La grande moda in passerella a Rimini grazie ad. Il 26 maggio Castel Sismondo sarà la passerella per le creazioni di una delle più apprezzate ambasciatrici della moda italiana nel mondo. Una sfilata pensata dalla stilista per ... Alberta Ferretti, sfilata a Rimini: omaggio a Fellini e alla Romagna il Resto del Carlino Alberta Ferretti, la collezione Resort 2024 rende omaggio a Fellini Moda, arte e cinema si legheranno in maniera ancora più stretta ed affascinante nell'evento di Alberta Ferretti che presenterà la collezione Resort 2024 del suo brand il prossimo 26 maggio con una sfi ... Alberta Ferretti sceglie Rimini per la sfilata resort La prossima collezione resort di Alberta Ferretti sarà un omaggio al cinema del grande maestro Federico Fellini e alla Romagna. Il ... Moda, arte e cinema si legheranno in maniera ancora più stretta ed affascinante nell'evento di Alberta Ferretti che presenterà la collezione Resort 2024 del suo brand il prossimo 26 maggio con una sfi ...La prossima collezione resort di Alberta Ferretti sarà un omaggio al cinema del grande maestro Federico Fellini e alla Romagna. Il ...