(Di mercoledì 19 aprile 2023). Una perdita improvvisa, che non ha mancato di lasciare un grande vuoto per l’intera comunità di riferimento: durante la mattinata odierna, mercoledì 19 aprile 2023, è venuto a mancare, all’età di 52Pierluigi Piegari: oggi il concerto in suo onore Muore, IspettorePoliziaadUn annuncio triste, difficile da digerire, anche perché era molto conosciuto, stimato ed apprezzato per il suo lavoro presso il Comando di Polizia, cittadino albanese, è morto questa mattina all’età di 52 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaLaVera : RT @CorriereCitta: Albano Laziale piange la morte di Marco Carcione, l’Ispettore della Locale aveva 52 anni - CorriereCitta : Albano Laziale piange la morte di Marco Carcione, l’Ispettore della Locale aveva 52 anni - MaxCi65 : @GinevraCardinal il tuo 740 Romanista o Laziale Pink Floyd o Albano varie ed eventuali ?? - albano_laziale : @NinjaSwitchCat Bisogna dirlo anche a certi paladini social Justice Warrior che vogliono per forza aiutare questi p… - Mirandola59 : RT @Jocelyn29125111: @lucianonobili Il sindaco di Albano laziale e tutto il bacino limitrofe dicono di NO ALL'INC3NERITORE.. NOBILI Da 1uan… -

Intanto, però, in mattinata, lal rete dei Castelli contro l'opera che vuole fare Gualtieri (che sul territorio dei paesi dei Castelli romani sarà costruito, in particolare) è stata ...Crono: Cristea di. Marcatori: 13'58"Nathan pt; 2'25" Osni Garcia, 6'05" Nathan, 9'33" Di Eugenio, 10' Nathan, 17'10" Kamel st Note: ammoniti De Nisco, Paulinho, Kamel, Gravina, Osni ...In località Cecchina, nel Comune di, due minorenni a bordo di uno scooter hanno provocato un sinistro stradale in via Paluzzetti altezza via Nettunese a causa di un sorpasso a destra. Nella manovra sono andati a sbattere ...

Albano Laziale piange la morte di Marco Carcione, l’Ispettore della Locale aveva 52 anni Il Corriere della Città

Albano Laziale. Una perdita improvvisa, che non ha mancato di lasciare un grande vuoto per l’intera comunità di riferimento: durante la mattinata odierna, mercoledì 19 aprile 2023, è venuto a mancare ...Annuncio vendita Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 95 CV 5 porte ST-Line usata del 2020 a Albano Laziale, Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...