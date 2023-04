Alabama, sparatoria a festa di compleanno: 2 ragazzi arrestati (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dovranno rispondere di quattro capi di imputazione di omicidio Due ragazzi adolescenti sono stati arrestati con l’accusa di essere i responsabili della sparatoria, durante la festa di compleanno in Alabama nella quale sono rimaste uccise 4 persone, tre delle quali anche adolescenti, e ne sono state ferite 32. Ty Reik McCullough, di 17 anni, e Travis McCullough, di 16 anni, sono stati incriminati, come se fossero adulti, per quattro capi di imputazione di omicidio. Gli inquirenti non hanno rivelato se hanno identificato un movente per la sparatoria in cui, tra gli altri, è rimasto ucciso Philstavious Dowdell, 18enne fratello della ragazza che stava festeggiando i suoi 16 anni. Le altre vittime avevano 19, 17 e 23 anni. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dovranno rispondere di quattro capi di imputazione di omicidio Dueadolescenti sono staticon l’accusa di essere i responsabili della, durante ladiinnella quale sono rimaste uccise 4 persone, tre delle quali anche adolescenti, e ne sono state ferite 32. Ty Reik McCullough, di 17 anni, e Travis McCullough, di 16 anni, sono stati incriminati, come se fossero adulti, per quattro capi di imputazione di omicidio. Gli inquirenti non hanno rivelato se hanno identificato un movente per lain cui, tra gli altri, è rimasto ucciso Philstavious Dowdell, 18enne fratello della ragazza che stava festeggiando i suoi 16 anni. Le altre vittime avevano 19, 17 e 23 anni. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

