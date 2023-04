Agresti | «Report non penso riapra Calciopoli Moggi? Responsabilità»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 aprile 2023), ospite di Radio Radio, ha parlato della discussa inchiesta prodotta dasul caso. Il giornalista si è espresso su una possibile riapertura della faccenda dopo 17 anni. NESSUN RISCHIO ? Stefanoha detto la sua sulle tante polemiche che ha suscitato l’inchiesta disu, che secondo molti potrebbero riaprire il caso. Le sue parole: «Nonche si riaprirà niente e non vedo il perché debba avvenire. Francamente non ho visto cose che in generale non erano già note a chi ha seguito la vicenda. A chi ha parlato con Lucianocome ho fatto io diverse volte. Lui ritiene di non essere responsabile così come la Juventus. Io inveceche avesse delle grandi ...