Aggressioni e minacce, arrestato il ras delle case popolari che truffò 'Suburra' (Di mercoledì 19 aprile 2023) La rete della criminalità organizzata di Ostia, era arrivata sino al pieno controllo del racket delle occupazione degli edifici di edilizia pubblica. A gestire il racket degli alloggi popolari e di 75 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) La rete della criminalità organizzata di Ostia, era arrivata sino al pieno controllo del racketoccupazione degli edifici di edilizia pubblica. A gestire il racket degli alloggie di 75 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Aggressioni e minacce, arrestato un 64enne che truffò 'Suburra'. Affittò alla fiction alcuni locali da lui occupati abus… - AnsaRomaLazio : Aggressioni e minacce, arrestato un 64enne che truffò 'Suburra'. Affittò alla fiction alcuni locali da lui occupati… - alwayshell0 : Come la ama Demir, è incredibile. Una sequela di minacce e aggressioni come se piovesse. #TerraAmara - Marilenapas : RT @Corriere: I voli tra aggressioni sessuali, botte e minacce: i passeggeri violenti sono sempre più un problema - leonard_berberi : C’è chi «tocca in modo inappropriato un passeggero di 17 anni», chi «aggredisce sessualmente una viaggiatrice», chi… -